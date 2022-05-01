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Üç yıllık hukuk mücadelesini kazanan şehit babası, bayramı "huzurlu" karşıladı

01.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıllık hukuk mücadelesini kazanan şehit babası, bayramı "huzurlu" karşıladı

KIRŞEHİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 4 yıl önce uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan polis memuru Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, şehadetinin mahkeme kararıyla kabul edilmesinden sonraki ilk bayram arifesinde kızının mezarını ziyaret etti.

Hamdi Keleş, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne geldi.

Yaklaşık 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından kızının şehit kabul edilmesinin huzurunu yaşayan Keleş, kızının mezarı başında dua etti.

Hamdi Keleş, gazetecilere, olaydan sonra İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kızının şehit kabul edildiğini ancak Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattıklarını aktaran Keleş, şöyle konuştu:

"Şehit olduktan sonra biz bu şehitlik için 3 sene mücadele ettik ve adalet yerini buldu. Kızımın, şehadetinin kabul edilmesinden sonraki ilk bayramı. Buraya kızımın yanına geldim, dua ettim, huzurumu onunla paylaştım. Adalet yerini buldu, biz de zaten bunun için mücadele verdik. Bugün arife, kızıma gelerek bayramlaştım."

- Olay

İzmir'de, 19 Kasım 2018'de, Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetmişti.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen sanık tutuklanmış, avukatının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açılmış, İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 Eylül'de görülen karar duruşmasında, sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmişti.

Baba Hamdi Keleş ve ailesinin başlattığı hukuk mücadelesinde, Ankara 5. İş Mahkemesi'nin 30 Kasım 2021 yılında verdiği kararla Buket Keleş, vazife malulü olarak kabul edilmişti.

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