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  4. Uçak Başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Uçak Başkanlar kurulu toplantısına katıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Ankara’da yapımı tamamlanan Memur-Sen üyelerinin hizmetine sunulan Eğitim-Bir-Sen Konukevinin açılışı ve 47’inci Başkanlar kurulu toplatısına katıldı.Başkanlar Kurulu toplantısı hakkında değerlendirmede bulunan Uçak, “Üyelerimize, ihtiyaç olan her alanda hizmet üretiyoruz.

Uçak Başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Ankara’da yapımı tamamlanan Memur-Sen üyelerinin hizmetine sunulan Eğitim-Bir-Sen Konukevinin açılışı ve 47’inci Başkanlar kurulu toplatısına katıldı.
Başkanlar Kurulu toplantısı hakkında değerlendirmede bulunan Uçak, “Üyelerimize, ihtiyaç olan her alanda hizmet üretiyoruz. Üyelerimizden aldığımız gücü ve katkıyı üyelerimize hizmet olarak sunma gayretimizi daha da artıracağız. Bu konukevinin sendikamıza, üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen, katkıda bulunan, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Üye adına, ülke adına, çalışanlar adına alınmış birçok kazanımın altında sendika olarak terlerinin ve imzalarının bulunduğunu belirten Uçak, temel hak ve özgürlüklerin sınırlarını genişletmek, yeni kazanımlar elde etmek için gayretlerinin, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Uçak Başkanlar kurulu toplantısına katıldı

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