YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Uçak; “Çözüm üreten, alternatif sunan bir sendikayız”

Uçak; “Çözüm üreten, alternatif sunan bir sendikayız”

MUĞLA HABERLERİ  | 10.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

-Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Milas’ta üye ziyaretleri gerçekleştirirken, sendika olarak çözüm üreten ve alternatif sunan bir sendika olduklarını açıkladı.Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

-Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Milas’ta üye ziyaretleri gerçekleştirirken, sendika olarak çözüm üreten ve alternatif sunan bir sendika olduklarını açıkladı.
Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Okul ve kurum ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Uçak, özgürlük talebi, hak mücadelesi, haklıyı güçlü kılma iradesi, kültürel yatırım yapma şuuru, çözüm üretme ve alternatif sunma açısından Türkiye’nin en büyük örgütlü yapısı olduklarını söyledi.

“Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür”
28 yıllık hak ve özgürlük mücadelesinde, üyelerinin, eğitim çalışanlarının, hizmetlinin, şefin, memurun beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulması için alın ve akıl teri döktüklerini kaydeden Uçak, “Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarın da çözümleri önerme, talepleri dillendirme, kazanımları artırma, sorunları azaltma mücadelemiz devam edecektir” şeklinde konuştu.
Sendika olarak 28 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Uçak, “Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda şükretmemiz gereken günleri yaşıyoruz. Dün memurdan sendikacı mı olur denilen yerden 1 milyonu aşan kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olunan noktaya ulaşmış durumdayız. Bunun altında kadın üyelerimizin emeği, alın teri ve adanmışlığı var bu nedenle kadınlarımızın sendikalı olması kadar sendikacı olmasını da önemsiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

’Plastik Aşklar’ oyunu Marmaris’te seyirciyle buluştu

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:18
Öğle
13:22
İkindi
16:40
Akşam
19:16
Yatsı
20:30

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Çimen Eczanesi
Merkez
Muğla Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.