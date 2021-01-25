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Uçak: “Eğitim yönetiminde koordinasyon esastır”

25.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Uçak: “Eğitim yönetiminde koordinasyon esastır”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Fethiye, Bodrum, Datça, Kavaklıdere, Yatağan ve Üniversite Temsilciliklerini ziyaret ederek sendika üyeleri ve eğitim çalışanları ile istişarelerde bulundular.Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, eğitim- öğretim yılının başladığı günden itibaren salgın şartları göz önünde bulundurularak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Fethiye, Bodrum, Datça, Kavaklıdere, Yatağan ve Üniversite Temsilciliklerini ziyaret ederek sendika üyeleri ve eğitim çalışanları ile istişarelerde bulundular.
Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, eğitim- öğretim yılının başladığı günden itibaren salgın şartları göz önünde bulundurularak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Uçak, Bodrum’dan Fethiye’ye kadar bütün eğitim çalışanlarına seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek bu kapsamda tüm ilçelere ziyaretlerin devam ettiğini açıkladı.
İlçe Temsilcilikleri ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Uçak, “Salgın sürecinde eğitim yönetiminde kararlar zamanında alınmalı, süreç içerisinde alınan farklı kararlar eğitim çalışanları ile öğrenci ve velilerini belirsizlik içerisinde zor durumda bırakmamalıdır. İkinci dönem bu tür kararsızlıklara ve çelişkilere düşülmemelidir. Bakanlığın eğitim paydaşlarıyla istişare hâlinde olması, merkez ve taşra teşkilatları arasında güçlü koordinasyon kurması zorunludur. Zor şartlarda birçok şeyden mahrum olarak sürdürülmeye çalışılan eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin ve niteliğinin artırılması için istişareyle uygulanabilir net kararların alınması önemlidir” dedi.
“Memurlara seyyanen zam çağrımızı yineliyoruz”
Uçak, memurlara seyyanen zam yapılması çağrısını yineleyerek bu iyileştirmenin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeden önce yapılmalı gerektiğini ifade etti. Uçak, “Son toplu sözleşmeden bu yana döviz kuru ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle memurların alım gücü düşmüştür. Enflasyon rakamları inandırıcılığını yitirmiştir. Hedef enflasyon ile gerçek enflasyon rakamları birbirini tutmuyor. Bunun faturasını emekçi kesim ödememelidir. Memur maaşlarının açlık ve yoksulluk rakamlarından kurtulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uçak: “Eğitim yönetiminde koordinasyon esastır”

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