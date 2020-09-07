Uçak Göz kayıp kadını aradı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde dört gün önce sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Kayıp kadın için bugün Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne yaz sezonu için Genel Müdürlük tarafından gönderilen ‘Uçan göz’ isimli polis helikopteri de arama yaptı. Kayıp kadını AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri arama çalışmasına katıldı.

Polis helikopteri tarafından Yılanlı dağı çamlık alanda yapılan aramalarda da bir sonuç alınamadı. Yemişendere mahallesi ormanlık alan ile birlikte yakın mahallelerin arazi ve ormanlık alanları da Uçak Göz helikopteri ile tarama yapıldı.

