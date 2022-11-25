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Uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

25.11.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekiplerinin katılımıyla uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Tatbikatta senaryo gereği okul binasına düşen eğitim uçağı sonrası yıkım, göçük ve yangında kalmış yaralılar kurtarıldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Aydın Valiliği koordinesinde Koçarlı ilçesinde gerçekleşen uçak kazası konulu UMKE İl Tatbikatın gerçekleştirdi. Koçarlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan eski okul binasında gerçekleşen uçak kazası tatbikatı UMKE, AFAD, itfaiye, polis ekipleri ile yaralı rolünde öğrenciler ve vatandaşlar gerçekleştirildi.

Tatbikatta ekipler bir yandan binada mahsur kalan, sıkışan vatandaşları kurtarmaya çalışırken bir taraftan da AFAD ve UMKE ekipleri 3 metrelik göçükten oluşturulan ip istasyonlu tripot vasıtasıyla aşağıya inerek yaralıyı kurtardı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin yerinin tespit ettiği yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine oradan da sahra hastanesi çadırına teslim edildi. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat gerçeği artmazken, tatbikat sonunda protokol ve izleyiciler tatbikatta görev alan ekipleri alkışlayarak tebrik etti.

Tatbikat; Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Koçarlı Belediyesi işbirliği içerisinde gerçekleştirilirken, tatbikatta yürüyebilir durumda olan yeşil kodlu 53, durumu bekletilebilir olan sarı kodlu 2, durumu acil olan kırmızı kodlu 6 ve ölü olduğu tespit edilen siyah kodlu 11 olmak üzere toplamda 72 kişiye ulaşıldı.

Yaralı rollerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 72 öğrenci, 50 UMKE, 10 itfaiye, 10 AFAD, 6 emniyet, 4 Koçarlı Belediyesi personeli olmak üzere toplam 152 kişi ile birlikle 4 UMKE tim aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 UMKE lojistik aracı, 2 ambulans, 2 itfaiye aracı, 2 polis aracı, 2 AFAD aracı olmak üzere toplam 14 araç tatbikatta görev aldı.

Gerçekleşen tatbikata, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş, Aydın Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman katıldı.

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