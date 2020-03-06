YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Uçak; “Ülkemiz ve üyemiz için daha çok sorumluluk almalıyız”

Uçak; “Ülkemiz ve üyemiz için daha çok sorumluluk almalıyız”

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve beraberindeki heyet Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın yanı sıra Atatürk İlkokulu ve Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğretmenleri ve çalışanlarını ziyaret etti.Başkan Uçak, canla başla çalışmaya, kazanım üretmeye, sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamaya, çözüme katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve beraberindeki heyet Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın yanı sıra Atatürk İlkokulu ve Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğretmenleri ve çalışanlarını ziyaret etti.
Başkan Uçak, canla başla çalışmaya, kazanım üretmeye, sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamaya, çözüme katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Uçak, “Her zaman milletten, milli iradeden yana olduk. Güçlü Türkiye’yi temin etmenin katılımcı, demokratik zemini tahkim etmekten, ‘Yeniden Büyük Türkiye’yi temin etmenin ise medeniyet değerlerimizi takip etmekten geçtiğini biliyoruz. Üyemiz, eğitim çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz, milletimiz, ülkemiz ve yerküre için ortaya irade koyuyoruz” dedi.
Sözleşmeli, ücretli, vekil gibi kamudaki kadrosuz istihdam türlerinin son bulması, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması, 3600 ek gösterge vaadinin bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak biçimde yerine getirilmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Uçak, “Ücretli öğretmenlik garabeti, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, öğretmene yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme yapılmaması, öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, üniversite yönetimlerinin özlük haklarında sergilediği keyfîlik, MEB unvan değişikliği sınavının duyurusunun yapılmamış olması, idari personelin görevde yükselme ve üniversitelerarası merkezi yer değiştirme taleplerinin karşılıksız bırakılması, sözleşmeli olarak görev yapan 4/B’li personelin kadroya geçirilmemiş olmasına bağlı olarak özlük haklarındaki adaletsizlik, şeflerimizin, memurlarımızın ve hizmetlilerimizin haklarında iyileştirmelerin yapılmamış olması gibi konularda beklentileri karşılayacak adımlar bir an evvel atılmalıdır” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Halı yüklü tır alev alev yandı

Halı yüklü tır alev alev yandı

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:23
İkindi
16:38
Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.