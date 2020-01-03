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  4. Uçak: "Yerli otomobil fabrikası Bursa’ya büyük katkı sağlayacaktır"

Uçak: "Yerli otomobil fabrikası Bursa’ya büyük katkı sağlayacaktır"

BURSA HABERLERİ  | 03.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Uçak: "Yerli otomobil fabrikası Bursa’ya büyük katkı sağlayacaktır"

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Uçak, yerli otomobil fabrikasının Bursa’ya katkı sağlayacağını söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla yapılan Bursa İl Kongresinde İl Başkanı Seçilen Salih Uçak, yeni yönetimi ile beraber Bursa Valisi Yakup Canbolat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Bursa’nın, Türkiye’ye sanayi, tarım ve turistik açıdan katkı koyduğunu ifade eden Uçak, yerli otomobil fabrikasının Bursa’ya kurulacak olmasının da büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Uçak’a İl Sekreteri Haldun Filizli, İl Başkan Yardımcısı Selahattin Çelt, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa aydın eşlik etti.

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