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Uçak: Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

01.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Uçak: Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

Salgın sürecinin bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de eğitimden sağlığa, lojistikten güvenliğe hayatın her alanını olumsuz etkilediğini belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Milas ve Yatağan temsilciliklerini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret etti.Eğitim Bir-Sen olarak, salgın sürecinin getirdiği zorlu şartların sendikal mücadeleye sekteye uğratmasına izin vermediklerini söyleyen Uçak, “Salgın sürecinde, eğitim politikaları açısından salgının boyutunun her gün değişen grafiğinin Bakanlık politikalarının grafiklerine de gelgit olarak yansıdığını görüyoruz.

Salgın sürecinin bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de eğitimden sağlığa, lojistikten güvenliğe hayatın her alanını olumsuz etkilediğini belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Milas ve Yatağan temsilciliklerini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret etti.
Eğitim Bir-Sen olarak, salgın sürecinin getirdiği zorlu şartların sendikal mücadeleye sekteye uğratmasına izin vermediklerini söyleyen Uçak, “Salgın sürecinde, eğitim politikaları açısından salgının boyutunun her gün değişen grafiğinin Bakanlık politikalarının grafiklerine de gelgit olarak yansıdığını görüyoruz. Okulların açık mı kapalı mı tutulacağı, eğitimin yüz yüze mi online mı, ya da EBA üzerinden mi olacağı, testi pozitif çıkan ya da temaslı olan öğretmenlerin ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılıp sayılmayacağı, öğretmenlerin okula gidip gitmemesi veya gidecekse kaç gün gideceği gibi birçok konuda bu kararsız, çelişik politikalara şahitlik ettik. Yerinde ve zamanında müdahalelerle sorunların çözümü noktasında etkili girişimlerde bulunduk. Eğitim çalışanlarının bu süreçte gerek filyasyon gerek Vefa Sosyal Destek gruplarında gönüllü ya da görevli olarak yer almalarına karşılık, takdir etmeyen bir yönetim anlayışı asla tasvip etmeyeceğimiz bir durumdur. Bu bağlamda çok da proaktif bir eğitim yönetiminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Bununla birlikte, sorunların çözüme kavuşturulması için bu dönemde daha fazla dikkat ve dirayet gösterilmesi elzemdir. Bizler, alın teri kurumadan karşılığının verilmesi hassasiyetine davet eden bir medeniyetin mensuplarının emeğin, alın terinin, kamu görevlilerinin hizmet üretme gayretlerinin karşılığı olacak değerin verilmesinde hükûmetin siyasi sorumluluk, devletin medeniyet perspektifimiz kaynaklı zorunluluk hassasiyetiyle sorunu çözümle, talep ve teklifimizi evetle buluşturması gerektiğine inanıyoruz. Salgın süresince hizmetlerini aksatmadan görev yapan tüm kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Uçak: Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

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