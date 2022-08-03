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"Uçan Türk" yeni rekorlar kırmak için sezon hazırlıklarına başladı

03.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu: "Uçuş rampalarında ilk defa geçen kış atladık ve 196,5 metre ile Türkiye rekorunu kırmayı başardım. Bu kışın sonunda da 200 metre üzerinde uçmayı hedefliyorum. Bu olursa bizim için önemli bir gelişme olacak" - "Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha üst seviyelere çıkacağız. Kayakla atlama takımı olarak bayrağımızı iyi başarılarla temsil etmeye çalışacağız"

YUNUS HOCAOĞLU - Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndaki elemeleri geçen ilk Türk olan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, yeni rekorlar kırmak için sezon hazırlıklarına başladı.

Erzurum Atlama Kuleleri'ndeki yapay çimde atlayışlar yapan "Uçan Türk" lakaplı İpcioğlu, hazırlıklarına Slovenya'da devam edecek.

Uçuş rampalarında kırdığı Türkiye rekorunu 200 metrenin üzerine çıkarmayı hedefleyen İpcioğlu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

- "Önemli olan zirveye çıkmak değil, zirvede kalmak"

Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon kayakla atlama yarışmalarında Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdığını anımsattı.

Yeni yarışlara katılmak için hazırlık yaptığını ifade eden İpcioğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki aylarda düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu yarışlar, kayakla atlamadaki en üst seviye yarışlar, dünya kupalarına ve olimpiyatlara katılan sporcuların geldiği müsabakalar. En üst seviyede yarıştığımız için bu bize ayrı bir sorumluluk getiriyor. Önemli olan zirveye çıkmak değil, zirvede kalmak. Sürekli Avrupa'daki rakiplerinizle aynı olanaklara sahip olmak lazım ki geri kalmayalım. Biz de bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

İpcioğlu, Romanya'da ilk defa kayakla atlama yarış programının getirildiğini belirterek, iki sporcuyla takım halinde yarışmaya gideceğini anlattı.

Ayrıca Dünya Kupası yarışlarına da hazırlandığını aktaran İpcioğlu, "Kışın tekrar bütün dünya kupaları yarışmalarına girmeye başlayacağız. Çünkü geçmiş dönemde Almanya'da aldığım Dünya Kupası puanıyla iki kotamız var. Geçen yıl aldığımız puandan dolayı iki yıl boyunca dünya kupalarına katılma hakkımız var. Takım arkadaşımla Dünya Kupası yarışlarına devam edeceğiz. Daha sonra ise bu kış 2023 yılında Slovenya'da dünya şampiyonası var ve önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu yarışlar." diye konuştu.

- "200 metre üzerinde uçmayı hedefliyorum"

Her yıl üstüne koyarak spor hayatına devam etmek istediğini vurgulayan İpcioğlu, şunları kaydetti:

"Uçuş rampalarında ilk defa geçen kış atladık ve 196,5 metre ile Türkiye rekorunu kırmayı başardım. Bu kışın sonunda da 200 metre üzerinde uçmayı hedefliyorum. Bu olursa bizim için önemli bir gelişme olacak. Geçen sezonki başarıların üstüne eklemek istiyoruz ama bunu istemekle olmuyor. Sadece benimle de olmuyor imkan ve olanaklar bize daha çok verildiği sürece neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunun daha fazlasını göstermeye hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp daha üst seviyelere çıkacağız. Kayakla atlama takımı olarak bayrağımızı iyi başarılarla temsil etmeye çalışacağız."

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