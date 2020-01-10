Uçansu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Uçansu şelalesi, kış aylarında da spinning, kampçılık, dağcılık sporu ve doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin de adresi haline geldi.

"Su Uçuran Şelalesi", "Su Uçan Şelalesi", "Türkmen Şelalesi" olarak da bilinen şelale, Manisa’nın Yunusemre ilçesi ve İzmir Aliağa ilçesi arasında kalıyor. Şelaleye Aliağa’nın Karakuzu Mahallesi’nden, Manisa’nın Türkmen Mahallesi’nden ve Menemen’in Çukurköy mevkiisinden ulaşılabiliyor.

Bulunduğu coğrafi konum ve şartlar bakımından turizm faaliyetleri için doğal bir cennet olan Uçansu Şelalesi, takım şelaleler şeklinde gelişmiş üç basamaklı bir özellik gösteriyor. "İbrim Dere" üzerinde gelişmiş bu şelaleler, güneyden kuzeye su düşüşü yüksekliğine göre sıralanıyor. En güneyde ise 35 metre yükseklikten su düşüşünün olduğu büyük şelale yer alıyor. Ortanca şelalenin 13 metre, küçük şelalenin ise 3 buçuk metre su düşüşüne sahip olduğu öğrenilirken, büyük şelalede dağcılık kulüpleri tarafından yerleştirilmiş tırmanış ipi bulunuyor.

Öte yandan, büyük ve küçük şelalenin kendilerine ait doğal göletleri bulunuyor. Göletler derin olmamasına rağmen vatandaşlar tarafından yaz aylarında serinlemek ve fotoğraf çekmek için sıklıkla dinlenme noktası olarak kullanılıyor.

Fotoğrafçılar, dağcılık kulüpleri ve gezginler tarafından da sık sık ziyaret edilen Uçansu Şelalesi, gelen kişilerin doğayla iç içe zaman geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca şelale ve çevresi, Aliağa’da yaban hayatın gözlemlenebildiği önemli noktalardan birisi olma özelliğini taşıyor.

