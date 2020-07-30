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Uçar’dan bayram mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.07.2020 09:12 | Son Güncelleme

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Uçar’dan bayram mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yayınladığı mesajla, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Uçar mesajında şunları söyledi;
“Bir Kurban Bayramı’na daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, sevinç günleridir. Büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri, akranların gönül dilidir. Bayramlar; vaktin, milletin ve ümmetin kalbidir. Ömrümüzün en güzel günleridir. Bayramlar, sadece sevinç vermez, kuvvet de verir, safları sıklaştırır ve nesilleri kaynaştırır.
Bayramlar paylaşmaktır. Mutlulukların paylaşıldıkça arttığı, hüzünlerin de paylaşıldıkça azaldığı gerçeğinden yola çıkarak, bayramda sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını en üst seviyelere çıkarmanın gayreti içerisinde olalım. Bayram vesilesiyle, kırgınlıklara son verelim. Öksüzü, yetimi, fakiri, yaşlıyı ve hastaları unutmayarak, onlara maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim.
Bayramda sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim, maskelerimizi usulünce takalım, yetkili makamların uygun gördüğü kesimhanelerde kurbanlarımızı keselim, bayram ziyaretlerimizde de aynı şekilde salgın süresince uyguladığımız tedbirleri devam ettirerek bayram sevincimizi sağlıklı bir şekilde yaşayalım.
Yüce Rabbimiz birlik ve beraberliğimizin, bayram coşkumuzun, paylaşma duygumuzun, ilçemizden başlayarak yurdumuza ve tüm insanlığa; huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyor, Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam Alemi’ne hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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