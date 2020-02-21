YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Üçgül," 20 bin kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük"

Üçgül," 20 bin kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük"

BİNGÖL HABERLERİ  | 21.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bingöl’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk yol açma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.Kış aylarının çetin geçtiği Bingöl’de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 3 bin 367 kilometre yol ağında 48 araç iş makinesi ve 11 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.Son haftalarda etkili olan yoğun kar nedeniyle yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle de koordineli çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıp hasta vatandaşların yardımına koştu.

Bingöl’de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk yol açma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Kış aylarının çetin geçtiği Bingöl’de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 3 bin 367 kilometre yol ağında 48 araç iş makinesi ve 11 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.Son haftalarda etkili olan yoğun kar nedeniyle yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle de koordineli çalışarak karla kaplı yolları ulaşıma açıp hasta vatandaşların yardımına koştu. Ekiplerin bu kış mevsiminde şuana kadar 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk gelen yol açma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Karla mücadele çalışmalarının gece gündüz demeden yoğun bir şekilde sürdüğünü aktaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Kar yağışıyla beraber hazır olan ekiplerimiz 281 köy yolu ve birçok mezrada gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 3 bin 367 kilometrelik yol ağında kar ve tipi nedeniyle defalarca kapanan köy yolunda 20 bin 222 kilometre uzunluğa denk karla mücadele çalışması yürüttük. Kış sezonu bitene kadar ekiplerimiz çalışmaları devam edecektir”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Asılsız ihbar, ekipleri alarma geçirdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Bingöl Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
12:37
İkindi
15:38
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Bingöl Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Yeni Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullara kar tatili

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.