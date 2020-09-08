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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, hizmeti vatandaşın ayağına seriyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, kasabanın çehresini değiştirmeye devam ediyor.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalar ile kasabanın çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, kasabanın çehresini değiştirmeye devam ediyor.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalar ile kasabanın çehresini değiştirmeye devam ediyor. Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar - Cezaevi yolu, Uçhisar - Kavak kavşağı ve Uçhisar - Nevşehir yolu üzerinde kaldırım ve yürüyüş yolu projelerinin ihale süreçlerinin tamamlandığı açıklanırken Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “Uçhisarımızın çehresini güzelleştirme yolunda planladığımız çalışmalardan biri olan yürüyüş yolu ve kaldırım projelerinin ihale sürecini tamamlayarak toplamda 16 bin 250 metrekare yürüyüş yolu ve kaldırımın yapım faaliyetlerine başlayacağız. Kasabamızda eksikliği hissedilen bu projenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerinde bulundu.

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