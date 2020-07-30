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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramını kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; “Sıkıntılarla dolu dünyamıza sevinç ve umut olan mübarek bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramını kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; “Sıkıntılarla dolu dünyamıza sevinç ve umut olan mübarek bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, hoşgörünün hâkim olduğu bu mana iklimine bizleri kavuşturan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, birbirimize olan sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirmek, kardeşliğimizi daha da derinleştirmek için önemli bir fırsattır. Kurban ise, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan; Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık, O’nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Bu duygularla başta kasaba halkımız olmak üzere tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyor; sağlığa, huzura, barışa ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum” İfadelerinde bulundu.

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