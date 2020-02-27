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Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Regaip kandilini kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, üç ayların başlangıcı ve Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayınladığı mesajında; “Hep birlikte Allah’ın bereket ,rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Regaip kandilini kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, üç ayların başlangıcı ve Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayınladığı mesajında; “Hep birlikte Allah’ın bereket ,rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki ve o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir. Bu mübarek gecede yapılacak dualar birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin, kardeşlik duygularımızı pekiştirsin. Mübarek Recep ayını ve Regaip kandilini tebrik eder, Cenabı Allah’tan iki cihan saadeti niyaz ederim” ifadelerinde bulundu.

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