YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Uçhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Uçhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

08.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçhisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Uçhisar Belediye Başkanlığı ile Belediye - İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi; Belediye Başkanı Osman Süslü, sendika başkan ve yetkileri ile tüm belediye personelinin de katıldığı bir yemekle yapıldı.

Uçhisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Uçhisar Belediye Başkanlığı ile Belediye - İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi; Belediye Başkanı Osman Süslü, sendika başkan ve yetkileri ile tüm belediye personelinin de katıldığı bir yemekle yapıldı. Belediye Başkanı Osman Süslü, “Belediye İş Sendikası yetkilileri ile birlikte önümüzdeki bir yıllık süreçle personellerimize ödenecek maaşları ve diğer sosyal yardımları belirledik. 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu hem maddi hem manevi çok zorluklar yaşadık buna rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu konuda özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyor ve bu sözleşmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
1/

Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Öncül Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Ürgüp’te hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Acıgöl’de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Acıgöl’de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Nevşehir’de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Nafaka hükümlerine uymayan şahıs tutuklandı

Nafaka hükümlerine uymayan şahıs tutuklandı

Nevşehir'de her ay kurayla belirlenecek kişi 1 saat belediye başkanı olacak

Nevşehir'de her ay kurayla belirlenecek kişi 1 saat belediye başkanı olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.