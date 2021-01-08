Uçhisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Uçhisar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Uçhisar Belediye Başkanlığı ile Belediye - İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi; Belediye Başkanı Osman Süslü, sendika başkan ve yetkileri ile tüm belediye personelinin de katıldığı bir yemekle yapıldı. Belediye Başkanı Osman Süslü, “Belediye İş Sendikası yetkilileri ile birlikte önümüzdeki bir yıllık süreçle personellerimize ödenecek maaşları ve diğer sosyal yardımları belirledik. 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu hem maddi hem manevi çok zorluklar yaşadık buna rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu konuda özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyor ve bu sözleşmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

