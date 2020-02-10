YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Uçhisar Kalesi, Uçhisar Belediyesine tahsis edildi

Uçhisar Kalesi, Uçhisar Belediyesine tahsis edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 14:14 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar kalesi, Uçhisar Belediyesi’ne tahsis edildi.Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve dünyanın doğal en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar Kalesi, Belediye Başkanı Osman Süslü’nün çalışmaları sonrasında kale işletmesinin tahsisinin tamamı Uçhisar Belediye Başkanlığına devredildi.

Uçhisar Kalesi, Uçhisar Belediyesine tahsis edildi

Dünyanın en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar kalesi, Uçhisar Belediyesi’ne tahsis edildi.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve dünyanın doğal en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar Kalesi, Belediye Başkanı Osman Süslü’nün çalışmaları sonrasında kale işletmesinin tahsisinin tamamı Uçhisar Belediye Başkanlığına devredildi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “Bölge turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Uçhisar Kalemizin belediyemize tahsisi kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Kalemiz üzerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde restorasyon çalışması başlatarak sağlam ve güvenli bir Uçhisar Kalesi kazandırmayı hedefledik. Çalışmalarımıza verdiği desteklerden ötürü Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş’a, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’a, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Tahsis Daire Başkanı Arif Mesut Özdemir’e, AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’e, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz’ a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Uçhisar Kalesi, Uçhisar Belediyesine tahsis edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:52
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Cıhad Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.