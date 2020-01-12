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  4. UCİM’den çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” eğitimi

UCİM’den çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” eğitimi

ERZURUM HABERLERİ  | 12.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

48 ildeki gönüllü yapılanması ve 50 bine aşkın gönüllü üyesi ile tüm ülkede çocuk istismarı ile mücadele eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM ) eğitim faaliyetleri kapsamında Erzurum’da bulunan köy okullarında ki çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” başlıklı mahremiyet eğitimi verdi.Yakutiye Belediyesi sınırlarındaki tüm köy okullarına eğitim hedefi ile yeni yıla başlayan UCİM Erzurum Temsilciliği yılın ilk eğitimini Yakutiye ilçesine bağlı Yazıpınarı köyündeki ilkokul öğrencileri ile yaptı.İlkokul öğrencilerine gönüllü drama eğitmenleri ile “iyi dokunuş kötü dokunuş” başlıklı mahremiyet eğitimi veren UCİM Erzurum Temsilciliği’nin bu faaliyetine Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

48 ildeki gönüllü yapılanması ve 50 bine aşkın gönüllü üyesi ile tüm ülkede çocuk istismarı ile mücadele eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM ) eğitim faaliyetleri kapsamında Erzurum’da bulunan köy okullarında ki çocuklara “iyi dokunuş kötü dokunuş” başlıklı mahremiyet eğitimi verdi.
Yakutiye Belediyesi sınırlarındaki tüm köy okullarına eğitim hedefi ile yeni yıla başlayan UCİM Erzurum Temsilciliği yılın ilk eğitimini Yakutiye ilçesine bağlı Yazıpınarı köyündeki ilkokul öğrencileri ile yaptı.
İlkokul öğrencilerine gönüllü drama eğitmenleri ile “iyi dokunuş kötü dokunuş” başlıklı mahremiyet eğitimi veren UCİM Erzurum Temsilciliği’nin bu faaliyetine Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da konuk oldu. Çocuklara özel bölgelerinin tanıtıldığı ve kötü dokunuşlara karşı kendilerini nasıl koruyacaklarının anlatıldığı eğitimden çocuklar oldukça memnun kaldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar “ Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu etkinlik için UCİM ekibine teşekkür ediyoruz. Oldukça faydalı olan bu eğitimle çocuklarımızın korunması amaçlanmakta. Çocuklarımıza öğretilen bu faydalı bilgiler sayesinde çocuklarımız kendini korumayı öğrenmiş oluyor. Yakutiye Belediyesi olarak UCİM’e her zaman destek vermekten mutluluk duyacağız” dedi.
Uçar, UCİM Erzurum Temsilcisi ve UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ve beraberindeki gönüllülere teşekkür etti.
UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ise; “ Bugün Yazıpınarı köyünde çocuklarımız ile buluştuk. Hedefimiz Erzurum il ve ilçelerindeki tüm okullardaki öğrencilere, velilere ve öğretmenlerimize ulaşmak. Bu sene ilk olarak Yakutiye Belediyesi sınırlarındaki tüm okullara ulaşmayı amaçlıyoruz. Gittiğimiz okullarda çocuklarımıza mahremiyet eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda velilere ve öğretmenlerimize de istismar konusunda farkındalık oluşturmak için çocuklarımızı koruyucu önlemlerden bahsederek; hem sosyolojik hem de hukuki bağlamda gönüllü ve uzman eğitimcilerimizle eğitimler veriyoruz. Bugün Yazıpınarı İlkokulundaki öğrencilerimiz kendilerine kötü bir şekilde yaklaşma ihtimali olan kimselere karşı kendilerini korumayı öğrendiler. Onları korumak en temel vazifemiz” ifadelerini kullandı.
Eğitim programından sonra çocuklara İstanbul’dan hediyeler gönderen UCİM destekçisi hayırseverlerin hediyelerini ise Yakutiye Belediye Başkanı Uçar dağıttı.

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