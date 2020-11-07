Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor

Vadinin özellikle sosyal medyada büyük üne kavuştuğunu belirten Sarcan, "Vadide sonbaharın gelişiyle adeta bir cenk cümbüşü yaşanıyor. Manzara çok güzel, özellikle doğaseverlerin uğradığı ve fotoğrafçıların çok güzel kareler elde ettiği bir alan." dedi.

Yöre sakinlerinden Sabri Sarcan, AA muhabirine, Üçkaya Vadisi'nin son zamanlarda bölge halkı başta olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini topladığını söyledi.

Tuzluca ilçesinden başlayıp Üçkaya köyüne kadar uzanan 26 kilometre uzunluğundaki vadide ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar bulunuyor.

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bulunan ve sonbahar da bünyesindeki ağaçların rengarenk tonlara büründüğü Üçkaya Vadisi , fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ziyaretçilerini cezbediyor.

- "Fotoğraflara yoğun ilgi geliyor"

Doğa fotoğrafçısı Mert Ekmekçi de her sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde vadiye gelerek fotoğraf çekimleri yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vadinin içinde meyve ağaçları başta olmak üzere birbirinden farklı ağaçlar bulunuyor. Biz de fırsat buldukça buraya gelerek çalışma yapıyoruz. Elde ettiğimiz fotoğraflara yoğun ilgi geliyor. Şu an vadiye yukarıdan baktığınızda kendinizi adeta bir kartpostala bakmış gibi hissedebilirsiniz."

