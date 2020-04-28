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Ücretsiz maske dağıtımı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki eczanelere 2’şer bin adet maske geldiği ve ilk etapta 44 bin vatandaşa 5’er adet maske verileceği bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “28 Nisan günü itibari ile Simav’daki eczaneler vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başlıyor.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki eczanelere 2’şer bin adet maske geldiği ve ilk etapta 44 bin vatandaşa 5’er adet maske verileceği bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “28 Nisan günü itibari ile Simav’daki eczaneler vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Her eczaneye 2 bin adet maske geldi ve ilk etapta 44 bin maske dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara kısa mesaj ile kod gönderilecek. Kod gelen veya kod gelmese bile sisteme maske hakkı işlenen vatandaşlarımız, T.C. kimlik kartı ile istediği eczaneden 5 adet maske temin edebilir” dedi.

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Kütahya Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
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Sabah
05:58
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
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