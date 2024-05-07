Ücretsiz olduğunu duyan koştu, dağıtım sırasında izdiham yaşandı

Kırıkkale Belediyesi, yerli üretime katkı sağlamak maksadıyla ata tohumlarından çeşitli sebze fidesi üretimi yaptı. Yüz binlerce üretilen sebze fideleri, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal’dan fideleri almak isteyen vatandaşlar meydanda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, fidelerden almak isterken izdihama sebep oldu.

Başkan Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, talebin yoğun olduğunu belirterek, vatandaşların istediği kadar sebze fidesi aldığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara dağıtmaya devam edeceklerini anlatan Önal, "Kırıkkale Belediye’mizin ata tohumlarından ürettiği fideleri vatandaşlara vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Katılım çoktu, yoğun ilgi var. Talep var şuanda da halen devam ediyor belediyemizin ata tohumlarını dağıtma işlemi. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" ddiye konuştu.

Başkan Önal, yerli üretime de katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda yerli üretimi de artıracak bir husus. Ata tohumu daha sağlıklı, bölgemize ve coğrafyamıza daha uygun. Hem de atalarımızın dedelerimizin kullandığı tohumlar" dedi.





