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Ücretsiz online gebe okulu

İZMİR HABERLERİ  | 03.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi, anne-baba adayları için düzenlediği Gebe Okulu’nu pandemi sürecinde ücretsiz olarak online sürdürüyor.Medical Park İzmir Hastanesince gebelik sürecinde psikoloji, beslenme ve egzersiz gibi konulara yer verilen ve bu ay 40’ıncısı gerçekleştirilen Gebe Okulu, 4-6 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi konuşma programı üzerinden düzenlenecek.

Medical Park İzmir Hastanesi, anne-baba adayları için düzenlediği Gebe Okulu’nu pandemi sürecinde ücretsiz olarak online sürdürüyor.
Medical Park İzmir Hastanesince gebelik sürecinde psikoloji, beslenme ve egzersiz gibi konulara yer verilen ve bu ay 40’ıncısı gerçekleştirilen Gebe Okulu, 4-6 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi konuşma programı üzerinden düzenlenecek. Anne-baba adaylarına ücretsiz olarak verilecek eğitimle ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, “40’ıncısını düzenlediğimiz Gebe Okulu’muz her defasında anne-baba adaylarından gelen geri dönüşlerle olgunlaştı. En başlarda ülkemizde yüzde 60’lar civarı olan sezaryen oranını kendi hastanemizde düşürmek ve normal doğumu anlatmak amacıyla başladığımız okulumuz, bambaşka bir alana kaydı. Anne ve baba adaylarının bu süreçte çok fazla yanlış ve işe yaramaz bilgi edindiklerini gördük. Bu bilgileri yalınlaştırmak ve tümüyle doğal olan bu süreci anlatmak için okulumuzu bu süreçte online yaparak anne-babalara ulaşmaktan çok memnunuz. Çünkü biz tedavi edici bir kurum olmamıza rağmen koruyucu sağlık hizmeti verme misyonumuzu çok önemsiyoruz ve sağlıklı nesillerin sağlıklı, bilinçli anne babalarla olacağını biliyoruz” dedi. Dr. Ecemiş, hastanelerinde görevli, alanında uzman doktor, hemşire, ebe ve diyetisyenler tarafından verilecek eğitimlerde, gebelikte pskolojik ve fizyolojik değişiklilkler, doğum şekilleri, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, nefes egzersizleri, bebek bakımı ve masajı gibi konular üzerinde durulacağını dile getirdi.

“Eğitimlerimiz, doğuma hazırlıyor”
Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Gülin Okay ise, “Doğum, kadının hayatında yaşadığı en önemli deneyimlerden birisidir. Bu süreçte gebelerin doğuma aktif katılım sağlaması, süreci rahat geçirebilmesi adına Gebe Okulu eğitimleri çok önemlidir ve aileyi hem fiziksel hem psikolojik yönden sürece dahil edip doğuma hazırlar. Daha bilinçli bir gebelik, sağlıklı ve güvenli bir doğum için tüm anne ve baba adaylarımızı gebe okulumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Anne-baba adayları, Medical Park İzmir Hastanesinin 0 232 399 50 50 numaralı çağrı merkezini arayarak online eğitim için kayıt yaptırabilecek.

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Akşam
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Yatsı
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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
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