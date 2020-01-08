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  4. Ücretsiz özgür yazılım eğitimleri Anadolu Üniversitesi’nde

Ücretsiz özgür yazılım eğitimleri Anadolu Üniversitesi’nde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan "Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı" etkinliği Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.Farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden ve “Ağ yöneticiliğine giriş”, “Android ile uygulama geliştirme”, “Web güvenliği ve denetimi”, “Zararlı yazılım analizine giriş”, “Blokzincir”, “FoxDot ile canlı müzik kodlama” gibi birçok kursun gerçekleştirileceği kamp için son başvuru tarihi olan 10 Ocak Cuma gününe kadar başvurular alınmaya devam ediyor.

Ücretsiz özgür yazılım eğitimleri Anadolu Üniversitesi’nde

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan "Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı" etkinliği Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.
Farklı alanlarda, farklı bilgi düzeylerine hitap eden ve “Ağ yöneticiliğine giriş”, “Android ile uygulama geliştirme”, “Web güvenliği ve denetimi”, “Zararlı yazılım analizine giriş”, “Blokzincir”, “FoxDot ile canlı müzik kodlama” gibi birçok kursun gerçekleştirileceği kamp için son başvuru tarihi olan 10 Ocak Cuma gününe kadar başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular, kurslar hakkında detaylı bilginin de yer aldığı https://kamp.linux.org.tr/2020/kis/ adresinden gerçekleştirilecek.
Her yıl Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilen ve bin 500’e yakın katılımcıya yönelik olarak 100’e yakın eğitmenle 36 farklı konuda ücretsiz eğitim verilecek olan kampa katılım için son gün 10 Ocak Cuma. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Yaz Kampları Bolu’da gerçekleştirilen etkinliğin Kış Kamplarının ise bundan sonra Anadolu Üniversitesi’nde yapılması planlanıyor. Başvurusu sırasında isteyen her katılımcıya Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında konaklama imkanı sağlanacak olan etkinlikte kurslar 9.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Eğitim kampına ismi verilen ve 1990’ların başından 2017 yılındaki vefatına kadar geçen zaman diliminde Türkiye’de özgür yazılım topluluğunun oluşması ve gelişmesi için çalışan Mustafa Akgül’ün itici gücüyle kurulan özgür yazılım topluluğu , https://linux.org.tr/ web sitesinin açılması, Türkiye’deki ilk GNU/Linux dağıtımının geliştirilmesi, ilk GNU/Linux kitabının yayınlanması, İnternet Konferansı’nda her sene bir salonda özgür yazılım temalı konuşmalar yapılması gibi birçok başarıya imza attı. Topluluk tarafından organize edilen ve yaz aylarında yapılan “Linux Yaz Kampı” artık “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Yaz Kampı”, kış aylarında yapılan “Akademik Bilişim Öncesi Kurslar” ise “Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı” olarak düzenleniyor.

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