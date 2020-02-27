Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor

Ücretsiz Spor Okulları’nda ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocuklara, ata sporu olan güreşe öğretilirken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda düzenlenen ücretsiz Spor Okulları kış dönemi sonuna kadar on binlerce öğrenciye destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda profesyonel eğitmen ve antrenörlerin eğitim verdiği güreş kurslarıyla öğrenciler ata sporuna ilk adımı atıyor. Güreş kurslarında 6 ile 12 yaş grubundaki çocuklara güreş öğretilirken sağlıklı birey olarak yetişmelerine de katkı sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı, ücretsiz Spor Okulu projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluştu. Düzenlenen kurslarda 10 branşta spor yapan, minik öğrencilere, alanında profesyonel antrenörler nezaretinde eğitiliyor. Spor tesislerinin öğrencilerle dolup taşmasının sevindirici olduğunu vurgulayan yetkililer, Büyükşehir’in başlattığı ve ‘Ücretsiz Spor Okulları’ projesi kapsamında güreş faaliyetlerinde minik öğrenciler özellikle zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor.

