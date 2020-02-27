YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor

Ücretsiz Spor Okulları ata sporu güreşi sevdiriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ücretsiz Spor Okulları’nda ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocuklara, ata sporu olan güreşe öğretilirken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda düzenlenen ücretsiz Spor Okulları kış dönemi sonuna kadar on binlerce öğrenciye destek olmaya devam ediyor.

Ücretsiz Spor Okulları’nda ilk ve ortaokul yaş grubundaki çocuklara, ata sporu olan güreşe öğretilirken, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda düzenlenen ücretsiz Spor Okulları kış dönemi sonuna kadar on binlerce öğrenciye destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda profesyonel eğitmen ve antrenörlerin eğitim verdiği güreş kurslarıyla öğrenciler ata sporuna ilk adımı atıyor. Güreş kurslarında 6 ile 12 yaş grubundaki çocuklara güreş öğretilirken sağlıklı birey olarak yetişmelerine de katkı sunuluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı, ücretsiz Spor Okulu projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluştu. Düzenlenen kurslarda 10 branşta spor yapan, minik öğrencilere, alanında profesyonel antrenörler nezaretinde eğitiliyor. Spor tesislerinin öğrencilerle dolup taşmasının sevindirici olduğunu vurgulayan yetkililer, Büyükşehir’in başlattığı ve ‘Ücretsiz Spor Okulları’ projesi kapsamında güreş faaliyetlerinde minik öğrenciler özellikle zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Erdem Eczanesi
Derince
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Demet Eczanesi
Korfez
Şifa Eczanesi
Karamursel
Hatice Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

İzmit’te elektrikli scooter dönemi başlıyor

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.