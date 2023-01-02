Ücretsiz verilen POMEM kurslarında yüzde 88 başarı elde edildi

Başta eğitim ve spor olmak üzere birçok alanda gençlere ve çocuklara güzel imkanlar sunan Bilecik Belediyesi, yeni başarılara imza attı. Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlayarak, eğitim hayatlarına katkıda bulundu.

‘’ELDE EDİLEN BAŞARIDAN GURUR DUYDUK’’

Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenler tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan 24 öğrenciden 21’i, girdikleri fiziki yeterlilik sınavında başarı elde etti. Yaklaşık iki aydır süren ve haftada 4 gün boyunca verilen eğitimler hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Belediyemiz uzman eğitmenleri tarafından verilen kurslar sonrasında fiziki yeterlilik sınavına giren öğrencilerin çoğunun istedikleri hedefe ulaşmış olmaları bizleri de mutlu etti. Elde edilen başarıdan bizler de gurur duyduk. Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitim, spor, gençlerimiz ve çocukların yararına çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz” dedi.



