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Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası online olarak yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.06.2020 21:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl Mayıs, Haziran aylarında düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle yapıldı.Etkinlikler kapsamında Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası chess.com’dan online olarak yapıldı.

Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası online olarak yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl Mayıs, Haziran aylarında düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle yapıldı.
Etkinlikler kapsamında Uçurtma Şenliği Satranç Turnuvası chess.com’dan online olarak yapıldı. Turnuva sonunda; 10 yaş genel kategorisinde birinci Ahmet Kerem Canıaz, ikinci Ali Fuat Koca ve üçüncü Deniz Ege oldu. 14 yaş genel kategorisinde birinci Enes Haşıl, ikinci Ege Bakıcı ve üçüncü Doruk Müftüoğlu oldu. Açık kategoride ise birinci Tuncay Atamer, ikinci Nisa Naz Çolak ve üçüncü Güray Ergün oldu. Dereceyi giren sporcuların madalyaları Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından ulaştırılacak. Ayrıca sosyal medyada, “Dünden Bugüne Uçurtma Şenliği” adı altında açılan grup sayfasında geçmiş yıllarda yapılan uçurtma şenliklerine ait fotoğraf, video ve şenliğe katılan yazarların şenlikle ilgili yazıları yayınlandı.
Salgın riskinin ortadan kalkması durumunda ise geleneksel uçurtma şenliğinin 16’ncısı önümüzdeki Eylül ya da Ekim ayında açık alanda yapılacak. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Zeynel Bakıcı, Eğitim Sen olarak uçurtma şenliği başta olmak üzere sosyal ve kültürel etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirterek satranç turnuvasına katılan sporculara, Türkiye Satranç Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliğine ve “Dünden Bugüne Uçurtma Şenliği” sayfasında fotoğraf, video ve yazı paylaşan herkese teşekkür etti.

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