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Uçurtma Şenliği’nde Azerbaycan’a destek

ERZURUM HABERLERİ  | 12.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenlediği Uçurtma Şenliği’nde Türk ve Azerbaycan Bayrakları açılarak, Dağlık Karabağ’da savaşan Azeri askerlere destek verildi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenledikleri ‘Uçurtma Şenliği’ Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Göleti’nde yapıldı.Etkinlikte uçurtma uçurarak, çeşitli oyunlar oynayan gençler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşan Azerbaycan askerlerine destek verdi.Kahvaltı Yapıp Uçurtma UçurdularPazar günü Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler ve Mavi Yelekli Gönüllü Gençler birlik beraberlik içinde kahvaltı yapıp, uçurtma uçurdular.

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenlediği Uçurtma Şenliği’nde Türk ve Azerbaycan Bayrakları açılarak, Dağlık Karabağ’da savaşan Azeri askerlere destek verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.
Yakutiye Gençlik Merkezi ile Mavi Yelekli Gönüllülerin ortaklaşa düzenledikleri ‘Uçurtma Şenliği’ Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Göleti’nde yapıldı.
Etkinlikte uçurtma uçurarak, çeşitli oyunlar oynayan gençler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşan Azerbaycan askerlerine destek verdi.
Kahvaltı Yapıp Uçurtma Uçurdular
Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Teke Deresi Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler ve Mavi Yelekli Gönüllü Gençler birlik beraberlik içinde kahvaltı yapıp, uçurtma uçurdular. 50’ye yakın gencin arasında çok sayıda yabancı öğrencinin de olduğu gözlerden kaçmadı.
Azerbaycan’a Bayraklı Destek
Oldukça güzel ve samimi bir ortamda yapılan Uçurtma Şenliğinde anlamlı bir harekete imza atan Gençler, Türk ve Azerbaycan Bayraklarıyla objektiflere poz vererek, “İki devlet, tek millet” sloganı attı.
Bu anlamlı etkinlikle ilgili olarak konuşan Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, güzel bir Pazar günü Mavi Yelekli Gönüllü Gençlerle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait Teke Deresi Göleti Tesislerinde bir araya geldiklerini söyledi.
Yılmaz, “50’ye yakın gencimiz ile birlikte kahvaltımızı yaptıktan sonra Uçurtma Şenliği için hazırlıklar yaptık. Uçurtma şenliğinden Sonra sportif faaliyetler de bulunduk. Genç sanatçılarımız bağlama, gitar ve müzik ziyafeti çekerek, adeta kulaklarımızın pasını sildiler. Gençlerimize mangal ikramından sonra Azeri kardeşlerimize desteklerimizi bildirmek için ‘iki devlet bir millet’ sloganı ile bayraklarınızı sallayıp etkinliğimizi taçlandırdık” dedi.
Yakutiye Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleriyle Mavi Yelekli gençler çevre temizliğinin ardından etkinliği sonlandırdı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da, bu anlamlı etkinlikten ötürü Yakutiye Gençlik Merkezi’ne teşekkür ederek, Mavi Yelekli Gençleri Kutladı.

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