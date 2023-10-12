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Uçurtmalarını polis eşliğinde uçurdular

12.10.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da 100 çocuk, polislerin organize ettiği bir etkinlikte uçurtmalarını gökyüzüne uçurdu.

Uçurtmalarını polis eşliğinde uçurdular

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün “Dadaşlar Emin Ellerde Yarınlarımız Güvende" projesi çerçevesinde 100 çocuğun katılımıyla düzenlediği uçurtma şenliği, 15 Temmuz Miting Alanı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllerince eğlenen çocuklar, kendilerine hediye edilen uçurtmaları gökyüzüne polis büyükleriyle uçurdu. Rüzgarlı ve masmavi bir gökyüzü eşliğindeki programda çocuklara uçurtma keyfi yanında kek ve meyve suyu ikramları yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Özge Keklik, “Dadaşlar Emin Ellerde Yarınlarımız Güvende” sloganıyla çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, “Polis halk ilişkisini güçlendirerek, çocuklarımızın polise korkmadan, güvenle gelebilmelerini sağlamak istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve güven içinde büyümelerini sağlamak hepimizin görevi. Türk Polis Teşkilatı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine büyük önem veriyoruz. Bununla ilgili projeler hazırlayıp çocuklarımızın geleceğine bir nebze olsa da katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

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