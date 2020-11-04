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Uçuruma düşen inek kurtarıldı

KONYA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı kayalık bölgeye düşen ve gebe olduğu belirtilen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Fasıllar Mahallesinde besicilik yapan Emin C., otlağa giden büyükbaş hayvanlardan bir ineğinin kayıp olduğunu fark etti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı kayalık bölgeye düşen ve gebe olduğu belirtilen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Fasıllar Mahallesinde besicilik yapan Emin C., otlağa giden büyükbaş hayvanlardan bir ineğinin kayıp olduğunu fark etti. Kayıp hayvanı köyün otlağa giden yoldaki 4 metrelik uçuruma düştüğünü fark eden Emin C., mahallelilerin de yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmasına karşın başarılı olamayınca Beyşehir Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sarp arazide uçuruma düşen talihsiz hayvanı yaklaşık 50 metre yol açıp kepçeye alarak yukarı çıkardı.
Kazanın ardından küçük sıyrıkların oluştuğu anlaşılan inek, tedavisi için veterinere götürüldü. Veterinerin muayenesinin ardından inek sahibine teslim edildi.

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