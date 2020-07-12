YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA HABERLERİ  | 12.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, orman yolunda uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle hareket halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, orman yolunda uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat Atan (18) plakasız motosikletiyle hareket halindeyken su deposu mevkisindeki orman yolunda uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak motosikletinden savrulup olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün akşam saatlerinde gittiği düğün sonrası ikametine dönmediği, cansız bedeninin ise sabah saatlerinde yoldan geçen bir kişi tarafından görülmesi sonucu fark edildiği öğrenildi. Atan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Altay Eczanesi
Karatay
Pekcan Eczanesi
Karatay
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Uluçınar Eczanesi
Selcuklu
Yaprak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin geliştirdiği milli tohumlar toprakla buluşacak

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.