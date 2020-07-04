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Uçuş denemesi yaparken yorgun düşen yavru leylek, koruma altına alındı

IĞDIR HABERLERİ  | 04.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Iğdır’da yuvasında çıkıp uçuş denemesi yapan yavru leylek, yorgun düşünce jandarma tarafından koruma altına alındı.Iğdır’ın simgesi haline gelen leyleklerin büyüyen yavruları uçuş denemesi yapmaya başladı.

Uçuş denemesi yaparken yorgun düşen yavru leylek, koruma altına alındı

Iğdır’da yuvasında çıkıp uçuş denemesi yapan yavru leylek, yorgun düşünce jandarma tarafından koruma altına alındı.
Iğdır’ın simgesi haline gelen leyleklerin büyüyen yavruları uçuş denemesi yapmaya başladı. Iğdır Karakoyunlu ilçesinde yuvasından ayrılıp uçuş denemesi yapan ve yorgun düşen yavru leylek, Karakoyunlu Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alındı. Yapılan muayenesinde herhangi bir sorunu olmayan leylek, Jandarma Komutanlığı bahçesinde misafir edildi. Leyleğin kendine geldikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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