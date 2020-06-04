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Uçuşlar başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Korona Virüs salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir iç-dış hat uçuşlarının durduğu Milas-Bodrum Havalimanında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından dün iç hat seferleri alınan tedbirlerin ardından bugün başladı.Milas Kaymakamı Milas - Bodrum Havalimanı Mülki idare Amiri Eren Arslan, kısıtlamaların kalkmasıyla iç hat seferlerine başlanıldığını belirtti.

Korona Virüs salgını nedeniyle 2 ayı aşkın süredir iç-dış hat uçuşlarının durduğu Milas-Bodrum Havalimanında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından dün iç hat seferleri alınan tedbirlerin ardından bugün başladı.
Milas Kaymakamı Milas - Bodrum Havalimanı Mülki idare Amiri Eren Arslan, kısıtlamaların kalkmasıyla iç hat seferlerine başlanıldığını belirtti. Havalimanı’nda ‘Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne’ uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.
Tüm terminal dezenfekte edildi. Tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.
Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.
Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunluluğu bulunuyor.

“Çok şükür kuşlarımıza tekrar kavuştuk” diyerek uçuşların başladığını müjdeleyen Kaymakam Arslan, “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi uyarınca alınması gereken tedbirlere göre gerekli düzenlemeleri tamamlanan havalimanımızda uçuşlar başladı” dedi.

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