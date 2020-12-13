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Üçüzlerin tablet isteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 10:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde oturan 6 yaşındaki Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan ilkokul birinci sınıf derslerini cep telefonundan takip etmeye çalışıyor.

Üçüzlerin tablet isteği

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde oturan 6 yaşındaki Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan ilkokul birinci sınıf derslerini cep telefonundan takip etmeye çalışıyor. Derslerini tek ce telefonundan takip etmekte zorlanan minik öğrenciler, çektikleri videoda, "Her okula verildiği gibi bize de tablet verilmesini istiyoruz. Derslerimizi takip etmek istiyoruz" diyerek yetkililerden tablet desteği vermelerini istedi.

Üçüzlerin tablet isteği

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