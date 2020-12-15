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UDEF’ten SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

SAKARYA HABERLERİ  | 15.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 6.

UDEF’ten SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na ev sahipliği yapması dolayısıyla Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı ziyaret etti.
UDEF Başkan Yardımcısı ve 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, UDEF Yurtdışı Çalışmalar Koordinatörü ve 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Komitesi Başkanı M. Malik Taylan, UDEF Yurtdışı Çalışmalar Koordinatör Yardımcısı ve 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Komite üyesi Emre Eryılmaz, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Tarig İ.A. Gabreel, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette uluslararası öğrencilere yönelik yapılması planlanan akademik çalışmalar, sempozyuma yönelik değerlendirmeler, düzenlenen sempozyumların uluslararası öğrencilerin akademik hayatlarına katkıları konuşuldu. 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’na ev sahipliği yaparak verdiği desteklerden dolayı SAÜ Rektörü Fatih Savaşan’a “Biz Bir Milletiz” temalı tablo takdim edildi.

UDEF’ten SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

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