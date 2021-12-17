YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. UEDAŞ "Kardeşim Üşümesin Projesi" ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

UEDAŞ "Kardeşim Üşümesin Projesi" ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

17.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEDAŞ "Kardeşim Üşümesin Projesi" ile bugüne kadar binlerce öğrenciyi giydirdi

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından "Kardeşim Üşümesin Projesi" kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 89 öğrenciye kışlık mont, bere ve eldiven hediye edildi.

Şirket tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun yüzünü güldüren sosyal sorumluluk projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenip kışlık giysi ihtiyaçları gideriliyor.

Her yıl hizmet bölgesindeki Güney Marmara'nın yanı sıra ihtiyaç duyulan her ile yardım elini uzatan UEDAŞ'ın bu yıl ilk durağı İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi oldu.

Buradaki dağıtıma katılan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, yaptığı açıklamada, "Gündüzlü Ortaokulumuzda eğitim gören 89 çocuğumuzun mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyacı giderildi. Bu hassasiyetin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini biliyoruz ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz." dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da projede öğrencilerin gülümsemesini temel aldıklarını ifade etti.

Bu iyilik hareketinde üniversite ve lise öğrencilerinin de yer aldığını bildiren Danacı, "Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü ile projemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Biz miniklerimizi ısıtırken onlar da okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için tespitlerini yapıyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Bursa'da aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldıBursa'da aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl

Bursa Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:05
İkindi
15:26
Akşam
17:46
Yatsı
19:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Bayer Eczanesi
Gemlik
Yasemin Eczanesi
Gemlik
Özün Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Zümrüt Eczanesi
Inegol
Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.