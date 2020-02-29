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UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda Türkiye, Fransa'yı penaltılarla 3-1 yendi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Milli takım, organizasyonu ikinci tamamladı - Ay-yıldızlı oyuncular, İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına soyunma odasında Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın son gününde Türkiye, normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Fransa'yı penaltılarla 3-1 yendi, organizasyonu ikinci tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen turnuvanın son gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Mardan 1 Nolu Stat'ta Fransa ile karşılaştı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan maçta, turnuva kuralları gereği penaltı atışlarına geçildi. Ay-yıldızlı ekibin kalecisi Emre Bilgin'in 2 penaltı kurtardığı atışlar sonucunda Türkiye; Melih Bostan, Egemen Tutar ve Emir Ortakaya'nın golleriyle rakibini 3-1 yendi. Konuk ekibin tek penaltı golü Wilson Samake'den geldi.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Paraguay'ı 1-0 yenmiş, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-0 yenilmişti. Fransa ise ilk maçında İtalya'yı 5-2, ikinci karşılaşmasında ise Paraguay'ı 5-0 mağlup etmişti.

Günün diğer maçında Paraguay, İtalya'yı 4-1 yendi.

- Fransa birinci, Türkiye ikinci tamamladı

Fransa, turnuvayı 7 puanla lider tamamlarken, Türkiye 5 puanla ikinci sırada yer aldı. Turnuvayı 3'er puan toplayan takımlardan İtalya averajla üçüncü, Paraguay ise son sırada tamamladı.

16 Yaş Altı Milli Takımı oyuncuları, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Mehmetçiğe rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlerin anısına soyunma odasında Türk bayrağı açtı ve saygı duruşunda bulundu.

Karşılaşmayı, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş da takip etti.

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