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UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

09.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

Turnuvanın güçlü takımlarından Manchester United, deplasmanda Granada'yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

İtalya temsilcisi Roma, geriye düştüğü maçta Ajax'ı 2-1 yendi. Hollanda ekibi, 39. dakikada Davy Klaassen ile öne geçse de Roma 57. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 87. dakikada Roger Ibanez'in golleriyle galip geldi. Ajax'ın tüm kulvarlardaki 24 maçlık yenilmezlik serisi böylece sona erdi.

Arsenal, evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Nicolas Pepe ile 86. dakikada öne geçen İngiliz ekibi, 90+3. dakikada Tomas Holes'un golüne engel olamadı.

Dinamo Zagreb'e konuk olan Villarreal ise 44. dakikada Gerard Moreno'nun penaltı golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları, 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.

İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Granada (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-2

Arsenal (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Ajax (Hollanda) - Roma (İtalya): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Villarreal (İspanya): 0-1

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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