UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finaller belli oldu!

Avrupa Ligi’nde İngiliz ekiplerinin dominasyonu dikkat çekerken, Aston Villa evinde Bologna’yı 4-0 ile dağıtarak yarı finalde Nottingham Forest ile eşleşti. Diğer tarafta ise İspanyol temsilcisi Real Betis’i deplasmanda 4-2 mağlup eden Braga, Celta Vigo’yu saf dışı bırakan Freiburg’un rakibi oldu. Futbolseverler yarı finalde hem bir İngiliz derbisine hem de dişli bir Portekiz-Alman kapışmasına tanıklık edecek.

UEFA Konferans Ligi’nde ise Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk maçın avantajıyla çıktığı AZ Alkmaar deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerek yarı final biletini cebine koydu. Shakhtar’ın final yolundaki son engeli, Fiorentina karşısında zorlansa da ilk maçtaki 3-0’lık farkla turu geçen Crystal Palace olacak. Turnuvanın diğer eşleşmesinde ise AEK’ya yenilmesine rağmen turu atlayan Rayo Vallecano, Mainz karşısında 4-0'lık tarihi bir geri dönüşe imza atan Strasbourg ile kozlarını paylaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR!

Celta Vigo-Freiburg: 1-3 0-3)

Aston Villa-Bologna: 4-0 (3-1)

Not. Forest-Porto: 1-0 (1-1)

Real Betis-Braga: 2-4 (1-1)

AVRUPA LİGİ'NDE SON 4 AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

Braga - Freiburg

Nottingham Forest - Aston Villa

KONFERANS LİGİ'NDE SÜRPRİZ SONUÇLAR...

AZ Alkmar-Shakhtar Donetsk: 2-2 (0-3)

AEK-Rayo Vallecano: 3-1(0-3)

Fiorentina- Crystal Palace: 2-1(0-3)

Strasburg- Mainz: 4-0 (0-2)

EŞLEMELER BELLİ OLDU!

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Strasbourg