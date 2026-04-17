SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finaller belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı tamamlanırken, kupaya giden yolda son dört takım belli oldu.

Burak Kavuncu

Avrupa Ligi’nde İngiliz ekiplerinin dominasyonu dikkat çekerken, Aston Villa evinde Bologna’yı 4-0 ile dağıtarak yarı finalde Nottingham Forest ile eşleşti. Diğer tarafta ise İspanyol temsilcisi Real Betis’i deplasmanda 4-2 mağlup eden Braga, Celta Vigo’yu saf dışı bırakan Freiburg’un rakibi oldu. Futbolseverler yarı finalde hem bir İngiliz derbisine hem de dişli bir Portekiz-Alman kapışmasına tanıklık edecek.

UEFA Konferans Ligi’nde ise Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk maçın avantajıyla çıktığı AZ Alkmaar deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerek yarı final biletini cebine koydu. Shakhtar’ın final yolundaki son engeli, Fiorentina karşısında zorlansa da ilk maçtaki 3-0’lık farkla turu geçen Crystal Palace olacak. Turnuvanın diğer eşleşmesinde ise AEK’ya yenilmesine rağmen turu atlayan Rayo Vallecano, Mainz karşısında 4-0'lık tarihi bir geri dönüşe imza atan Strasbourg ile kozlarını paylaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR!

Celta Vigo-Freiburg: 1-3 0-3)

Aston Villa-Bologna: 4-0 (3-1)

Not. Forest-Porto: 1-0 (1-1)

Real Betis-Braga: 2-4 (1-1)

AVRUPA LİGİ'NDE SON 4 AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

Braga - Freiburg
Nottingham Forest - Aston Villa

KONFERANS LİGİ'NDE SÜRPRİZ SONUÇLAR...

AZ Alkmar-Shakhtar Donetsk: 2-2 (0-3)

AEK-Rayo Vallecano: 3-1(0-3)

Fiorentina- Crystal Palace: 2-1(0-3)

Strasburg- Mainz: 4-0 (0-2)

EŞLEMELER BELLİ OLDU!

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace
Rayo Vallecano - Strasbourg

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.