UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi

Erzurum'da düzenlenen 2022-2023 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions Cup) Bölge Karmaları Futbol Turnuvası sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ortaklığında yürütülen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Futbol Turnuvası'nda, Kayseri Bölge Karması Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda turnuvanın final maçında Sakarya Bölge Karması ile karşılaşan Kayseri Bölge Karması, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 galip geldi.

Şampiyon olarak kupasını kaldıran Kayseri Bölge Karması futbolcuları, amatör futbolun Avrupa'daki zirve noktası olarak kabul edilen UEFA Regions Cup müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Final maçını izlemek için tribünde yerine alan Erzurum Valisi Okay Memiş, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ile Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin müsabakanın ardından oyunculara kupa ve madalyalarını birlikte verdi.

