UEFA, Cengiz Ünder için “Roma’nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı” ifadelerini kullandı.
UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'ini açıkladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de kadroda yer aldı.
Odisseas Vlachodimos (Benfica)
Andy Robertson (Liverpool)
Houssem Aouar (Olympique Lyon)
Jadon Sancho (Borussia Dortmund)
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