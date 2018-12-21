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UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç 11'inde, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e de yer aldı.

UEFA, Cengiz Ünder için “Roma’nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı” ifadelerini kullandı.

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'ini açıkladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de kadroda yer aldı.

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'ini açıkladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de kadroda yer aldı.

Odisseas Vlachodimos (Benfica)

Odisseas Vlachodimos (Benfica)

Milan Skriniar (Inter)

Milan Skriniar (Inter)

Matthijs de Ligt (Ajax)

Matthijs de Ligt (Ajax)

Andy Robertson (Liverpool)

Andy Robertson (Liverpool)

Frenkie de Jong (Ajax)

Frenkie de Jong (Ajax)

Arthur (Barcelona)

Arthur (Barcelona)

Houssem Aouar (Olympique Lyon)

Houssem Aouar (Olympique Lyon)

Nikola Vlasic (CSKA)

Nikola Vlasic (CSKA)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Cengiz Ünder (Roma)

Cengiz Ünder (Roma)

Hirving Lozano (PSV)

Hirving Lozano (PSV)
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma

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