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UEFA'dan FIFA'ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcılara açma planına sert tepki gösterdi. Avrupa futbolunun patronu, planın hayata geçirilmesi halinde UEFA ülkelerinin FIFA organizasyonlarını boykot edeceğini açıkladı.

UEFA'dan FIFA'ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı
Burak Kavuncu

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası başta olmak üzere FIFA organizasyonlarının ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı planladığı yönündeki iddialar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ise söz konusu girişime karşı tarihi bir tavır alarak, planın uygulanması halinde FIFA turnuvalarını boykot edeceklerini duyurdu.

"DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR"

UEFA dan FIFA ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı 1

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın ticari bir varlık haline getirilemeyeceği vurgulanarak, "Bazı şeyler satılmayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece asla satılık olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

55 FEDERASYONDAN OY BİRLİĞİYLE RET

UEFA dan FIFA ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı 2

UEFA, 55 üye federasyonun oy birliğiyle FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini reddettiğini açıkladı. Açıklamada, "FIFA bu projeyi tamamen rafa kaldırmadığı ve turnuvaların hiçbir şekilde özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence vermediği sürece, hiçbir UEFA milli takımı FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır." denildi.

20 MİLYAR DOLARLIK PROJE İDDİASI

UEFA dan FIFA ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı 3

İngiliz basınından The Times ve Financial Times'ın haberlerine göre FIFA, yayın, sponsorluk, biletleme ve lisans gelirlerini yönetmek amacıyla "FIFA Forward Enterprise" isimli yeni bir şirket kurmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen yapının azınlık hisselerinin yatırım fonlarına satılması planlanırken, FIFA'ya bağlı 211 federasyona da hissedar olma hakkı verilmesi gündemde.

INFANTINO İDDİALARI REDDETMEDİ

UEFA dan FIFA ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı 4

Sızan raporlarda, Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığı görevinin ardından bu yeni şirketin yönetimine geçebileceği ve yıllık 50 milyon doların üzerinde maaş alabileceği öne sürüldü. Infantino cephesi ise planın amacının dünya futbolunda gelir dağılımını daha adil hale getirmek ve federasyonlara daha fazla ekonomik kaynak sağlamak olduğunu savunuyor.

UEFA'nın sert çıkışıyla birlikte, Dünya Kupası'nın geleceği ve uluslararası futbolun yönetim modeli üzerindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da alevlenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA UEFA Gianni Infantino dünya kupası
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