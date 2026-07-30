UEFA'dan FIFA'ya tarihi rest! 55 federasyondan boykot kararı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası başta olmak üzere FIFA organizasyonlarının ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı planladığı yönündeki iddialar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ise söz konusu girişime karşı tarihi bir tavır alarak, planın uygulanması halinde FIFA turnuvalarını boykot edeceklerini duyurdu.

"DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR"

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın ticari bir varlık haline getirilemeyeceği vurgulanarak, "Bazı şeyler satılmayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece asla satılık olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

55 FEDERASYONDAN OY BİRLİĞİYLE RET

UEFA, 55 üye federasyonun oy birliğiyle FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini reddettiğini açıkladı. Açıklamada, "FIFA bu projeyi tamamen rafa kaldırmadığı ve turnuvaların hiçbir şekilde özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence vermediği sürece, hiçbir UEFA milli takımı FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır." denildi.

20 MİLYAR DOLARLIK PROJE İDDİASI

İngiliz basınından The Times ve Financial Times'ın haberlerine göre FIFA, yayın, sponsorluk, biletleme ve lisans gelirlerini yönetmek amacıyla "FIFA Forward Enterprise" isimli yeni bir şirket kurmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 20 milyar dolar değer biçilen yapının azınlık hisselerinin yatırım fonlarına satılması planlanırken, FIFA'ya bağlı 211 federasyona da hissedar olma hakkı verilmesi gündemde.

INFANTINO İDDİALARI REDDETMEDİ

Sızan raporlarda, Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığı görevinin ardından bu yeni şirketin yönetimine geçebileceği ve yıllık 50 milyon doların üzerinde maaş alabileceği öne sürüldü. Infantino cephesi ise planın amacının dünya futbolunda gelir dağılımını daha adil hale getirmek ve federasyonlara daha fazla ekonomik kaynak sağlamak olduğunu savunuyor.

UEFA'nın sert çıkışıyla birlikte, Dünya Kupası'nın geleceği ve uluslararası futbolun yönetim modeli üzerindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da alevlenmesi bekleniyor.