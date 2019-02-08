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UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var

FUTBOL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

UEFA 2019 yılında izlenmesi gereken 52 genç yeteneği seçti! UEFA'nın geleceğin yıldızları olarak gösterdiği listede iki de Türk oyuncu yer aldı. İşte o oyuncular...

UEFA, geleceğin 52 yıldızını açıkladı! Listede Merih iki Türk var

UEFA geleceğin 52 yıldızını seçti

Achraf Hakimi - Real Madrid

Achraf Hakimi - Real Madrid

Alban Lafont - Fiorentina

Alban Lafont - Fiorentina

Alphonso Davies - Bayern Münih

Alphonso Davies - Bayern Münih

Amadou Haidara - Leipzig

Amadou Haidara - Leipzig

Andriy Lunin - Real Madrid

Andriy Lunin - Real Madrid

Arijanet Muric - Manchester City

Arijanet Muric - Manchester City

Arnaut Groeneveld - Club Brugge

Arnaut Groeneveld - Club Brugge

Brais Mendez - Celta Vigo

Brais Mendez - Celta Vigo

Callum Hudson-Odoi - Chelsea

Callum Hudson-Odoi - Chelsea

Dani Olmo - Dinamo Zagreb

Dani Olmo - Dinamo Zagreb

Emil Audero - Juventus

Emil Audero - Juventus

Emile Smith Row - Arsenal

Emile Smith Row - Arsenal

Ethan Ampadu - Chelsea

Ethan Ampadu - Chelsea

Fedor Chalov - CSKA Moscow

Fedor Chalov - CSKA Moscow

Florian Müller - Mainz

Florian Müller - Mainz

Gedson Fernandes - Benfica

Gedson Fernandes - Benfica

Giorgi Chakvetadze - Gent

Giorgi Chakvetadze - Gent

Ianis Hagi - Viitorul

Ianis Hagi - Viitorul

Ilzat Akhmetov - CSKA Moscow

Ilzat Akhmetov - CSKA Moscow

Ionut Radu - Genoa

Ionut Radu - Genoa

Ismaila Sarr - Rennes

Ismaila Sarr - Rennes

Jadon Sancho - Borussia Dortmund

Jadon Sancho - Borussia Dortmund

Javier Sanchez - Real Madrid

Javier Sanchez - Real Madrid

Joao Felix - Benfica

Joao Felix - Benfica

Josip Brekalo - Wolfsburg

Josip Brekalo - Wolfsburg

Kai Havertz - Bayer Leverkusen

Kai Havertz - Bayer Leverkusen

Luka Ivanusec - Lokomotiv Zagreb

Luka Ivanusec - Lokomotiv Zagreb

Luka Jovic - Eintracht Frankfurt

Luka Jovic - Eintracht Frankfurt

Martin Terrier - Olympique Lyon

Martin Terrier - Olympique Lyon

Merih Demiral - Sassuolo

Merih Demiral - Sassuolo

Moussa Diaby - PSG

Moussa Diaby - PSG

Mykola Shaparenko - Dinamo Kiev

Mykola Shaparenko - Dinamo Kiev

Nicolo Barella - Cagliari

Nicolo Barella - Cagliari

Nicolo Zaniolo - Roma

Nicolo Zaniolo - Roma

Nikola Milenkovic - Fiorentina

Nikola Milenkovic - Fiorentina

Nikola Moro - Dinamo Zagreb

Nikola Moro - Dinamo Zagreb

Oliver Skipp - Tottenham

Oliver Skipp - Tottenham

Ozan Kabak - Stuttgart

Ozan Kabak - Stuttgart

Rafa Camacho - Liverpool

Rafa Camacho - Liverpool

Robert Gumny - Lech Poznan

Robert Gumny - Lech Poznan

Samu Chukwueze - Villarreal

Samu Chukwueze - Villarreal

Sander Berge - Genk

Sander Berge - Genk

Stanley N'Soki - PSG

Stanley N'Soki - PSG

Unai Simon - Athletic Bilbao

Unai Simon - Athletic Bilbao

Vinicius Junior - Real Madrid

Vinicius Junior - Real Madrid

Vitaliy Mykolenko - Dinamo Kiev

Vitaliy Mykolenko - Dinamo Kiev

Weston McKennie - Schalke 04

Weston McKennie - Schalke 04

Dayot Upamecano - Leipzig

Dayot Upamecano - Leipzig

Eder Militao - Porto

Eder Militao - Porto

Juan Miranda - Barcelona

Juan Miranda - Barcelona

Reiss Nelson - Hoffenheim

Reiss Nelson - Hoffenheim

Ricard Puig - Barcelona

Ricard Puig - Barcelona
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Anahtar Kelimeler:
uefa Merih Demiral Ozan Kabak

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