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UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un listedeki yeri...

UEFA güncel kulüp sıralaması

UEFA güncel kulüp sıralaması (17 Nisan)

1- REAL MADRID: 146.000

1- REAL MADRID: 146.000

2 - BARCELONA: 136.000

2 - BARCELONA: 136.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

5- JUVENTUS: 124.000

5- JUVENTUS: 124.000

6- MANCHESTER CITY: 104.000

6- MANCHESTER CITY: 104.000

7- SEVİLLA: 104.000

7- SEVİLLA: 104.000

8- PARİS SG: 103.000

8- PARİS SG: 103.000

9- PORTO: 93.000

9- PORTO: 93.000

10- ARSENAL: 93.000

10- ARSENAL: 93.000

11- DORTMUND: 85.000

11- DORTMUND: 85.000

12- LIVERPOOL: 83.000

12- LIVERPOOL: 83.000

13- ROMA: 81.000

13- ROMA: 81.000

14- NAPOLI: 80.000

14- NAPOLI: 80.000

15- SHAKHTAR DONETSK: 80.000

15- SHAKHTAR DONETSK: 80.000

16- CHELSEA: 79.000

16- CHELSEA: 79.000

17- MANCHESTER UNITED: 78.000

17- MANCHESTER UNITED: 78.000

18- TOTTENHAM: 74.000

18- TOTTENHAM: 74.000

19- ZENIT: 72.000

19- ZENIT: 72.000

20- AJAX: 68.500

20- AJAX: 68.500

25- BEŞİKTAŞ: 62.000

25- BEŞİKTAŞ: 62.000

45- FENERBAHÇE: 31.500

45- FENERBAHÇE: 31.500

67- GALATASARAY: 22.500

67- GALATASARAY: 22.500

118- BAŞAKŞEHİR: 10.500

118- BAŞAKŞEHİR: 10.500

142- TRABZONSPOR: 8.000

142- TRABZONSPOR: 8.000
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Anahtar Kelimeler:
UEFA kulüp sıralaması Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray

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