SPOR

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. UEFA'nın açıkladığı listede Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş göstermeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ise düşüş yaşadı.

İşte detaylar...

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.

Yeni sıralamada Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterdi.

Yeni sıralamada Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterdi.

Listede yer alan Türk takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterirken, Galatasaray düşüşe geçti.

Listede yer alan Türk takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterirken, Galatasaray düşüşe geçti.

İşte güncel UEFA kulüpler listesi;

İşte güncel UEFA kulüpler listesi;

1- REAL MADRID: 144.000

1- REAL MADRID: 144.000

2 - BARCELONA: 126.000

2 - BARCELONA: 126.000

3 - BAYERN MÜNİH: 126.000

3 - BAYERN MÜNİH: 126.000

4 -ATLETICO MADRID: 124.000

4 -ATLETICO MADRID: 124.000

5- JUVENTUS: 120.000

5- JUVENTUS: 120.000

6- SEVİLLA: 97.000

6- SEVİLLA: 97.000

7- MANCHESTER CITY: 97.000

7- MANCHESTER CITY: 97.000

8- PARİS SG: 94.000

8- PARİS SG: 94.000

9- PORTO: 88.000

9- PORTO: 88.000

10- ARSENAL: 84.000

10- ARSENAL: 84.000

19 - BEŞİKTAŞ: 62.000 (1 sıra yükseldi)

19 - BEŞİKTAŞ: 62.000 (1 sıra yükseldi)

47 - FENERBAHÇE: 29.500 (2 sıra yükseldi)

47 - FENERBAHÇE: 29.500 (2 sıra yükseldi)

69 - GALATASARAY: 21.500 (1 sıra düştü)

69 - GALATASARAY: 21.500 (1 sıra düştü)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş uefa

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Mustafa Denizli: Şampiyon 28 ya da 29. haftada kesinleşebilir

Mustafa Denizli: Şampiyon 28 ya da 29. haftada kesinleşebilir

Ali Koç: Yeni hoca ve Ersun Yanal için haftaya açıklama yapacağım!

Ali Koç: Yeni hoca ve Ersun Yanal için haftaya açıklama yapacağım!

Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Pepe, Galatasaray derbisinde oynayamayacak!

Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Pepe, Galatasaray derbisinde oynayamayacak!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Katarlılara satılacağı iddia edildi!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Katarlılara satılacağı iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
fener ne yaptı da yükseldi anlamış değilim ..
tff mhk uğraşma artık cinconla
ayağı takılan herkes düşseydi ayakta adam kalmazdı tökezleriz ama yıkılmayız kral tatile gitti alem soytarılara kalmış breh breh
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

UEFA açıkladı! F.Bahçe ve Beşiktaş'a müjde, G.Saray'a şok

River Plate - Boca Juniors Libertadores finali Santiago Bernabeu'da oynanacak

Tarihi River-Boca finali orada oynanacak

Nijerya Futbol Federasyonu yöneticilerine yolsuzluk soruşturması

Federasyon yetkililerine yolsuzluk şoku!

Ballybrack FC'nin öldüğünü açıkladığı futbolcunun yaşadığı ortaya çıktı!

Öldü dedikleri futbolcunun yaşadığı ortaya çıktı!

Roberto Carlos: Çok yakında Neymar dünyanın en iyisi olacak

'Neymar dünyanın en iyisi olacak'

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

Sahtekar futbolcu! '16 yaşındayım' demişti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.