UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.
Yeni sıralamada Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterdi.
Listede yer alan Türk takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş yükseliş gösterirken, Galatasaray düşüşe geçti.
İşte güncel UEFA kulüpler listesi;
3 - BAYERN MÜNİH: 126.000
4 -ATLETICO MADRID: 124.000
7- MANCHESTER CITY: 97.000
19 - BEŞİKTAŞ: 62.000 (1 sıra yükseldi)
47 - FENERBAHÇE: 29.500 (2 sıra yükseldi)
69 - GALATASARAY: 21.500 (1 sıra düştü)
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