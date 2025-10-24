SPOR

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı! Samsunspor liderliğe oynuyor

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.

Emre Şen

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.

Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

Canlı Skor

