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Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a dev fark!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu! İşte temsilcilerimizin listedeki yerleri...

UEFA kulüp sıralaması açıklandı

UEFA kulüp sıralaması açıklandı

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA sıralaması belli oldu!
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1. REAL MADRID / 133.000

1. REAL MADRID / 133.000
3 / 29

2. BAYERN MÜNİH / 114.000

2. BAYERN MÜNİH / 114.000
4 / 29

3. BARCELONA / 114.000

3. BARCELONA / 114.000
5 / 29

4. ATLETICO MADRID / 113.000

4. ATLETICO MADRID / 113.000
6 / 29

5. JUVENTUS / 109.000

5. JUVENTUS / 109.000
7 / 29

6. SEVILLA / 94.000

6. SEVILLA / 94.000
8 / 29

7. PSG / 88.000

7. PSG / 88.000
9 / 29

8. MANCHESTER CITY / 85.000

8. MANCHESTER CITY / 85.000
10 / 29

9. ARSENAL / 78.000

9. ARSENAL / 78.000
11 / 29

10. SHAKHTAR DONETSK / 75.000

10. SHAKHTAR DONETSK / 75.000
12 / 29

11. PORTO / 75.000

11. PORTO / 75.000
13 / 29

12. BORUSSIA DORTMUND / 75.000

12. BORUSSIA DORTMUND / 75.000
14 / 29

13. LIVERPOOL / 68.000

13. LIVERPOOL / 68.000
15 / 29

14. ROMA / 68.000

14. ROMA / 68.000
16 / 29

15. NAPOLI / 67.000

15. NAPOLI / 67.000
17 / 29

16. MANCHESTER UNITED / 65.000

16. MANCHESTER UNITED / 65.000
18 / 29

17. ZENIT / 65.000

17. ZENIT / 65.000
19 / 29

18. MONACO / 61.000

18. MONACO / 61.000
20 / 29

19. BEŞİKTAŞ / 60.000

19. BEŞİKTAŞ / 60.000
21 / 29

20. CHELSEA / 60.000

20. CHELSEA / 60.000
22 / 29

21. TOTTENHAM / 56.000

21. TOTTENHAM / 56.000
23 / 29

22. BENFICA / 55.000

22. BENFICA / 55.000
24 / 29

23. DINAMO KIEV / 55.000

23. DINAMO KIEV / 55.000
25 / 29

24. BASEL / 54.500

24. BASEL / 54.500
26 / 29

25. VILLARREAL / 53.000

25. VILLARREAL / 53.000
27 / 29

55. FENERBAHÇE / 26.500

55. FENERBAHÇE / 26.500
28 / 29

64. GALATASARAY / 20.500

64. GALATASARAY / 20.500
29 / 29

138. TRABZONSPOR / 8.000

138. TRABZONSPOR / 8.000
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UEFA kulüp sıralaması Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe

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