UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçen Galatasaray veDinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni sıralaması belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş; Milan, Chelsea, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.