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UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Partizan'ı eleyerek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıran Beşiktaş,Şampiyonlar Ligi'ne direk katılan Galatasaray ve Benfica'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan Fenerbahçe'nin sıralaması belli oldu.

Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'de Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçen Galatasaray veDinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin yeni sıralaması belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş; Milan, Chelsea, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

İşte UEFA güncel kulüp sıralaması

1 / 31

83- AC Milan Puan: 14000

83- AC Milan Puan: 14000
2 / 31

47- Partizan Puan: 18000

47- Partizan Puan: 18000
3 / 31

46- Marsilya Puan: 28000

46- Marsilya Puan: 28000
4 / 31

40- Lazio Puan: 33000

40- Lazio Puan: 33000
5 / 31

34- FC Salzburg Puan: 40.500

34- FC Salzburg Puan: 40.500
6 / 31

32- Anderlecht Puan: 43000

32- Anderlecht Puan: 43000
7 / 31

24- Basel Puan: 54.500

24- Basel Puan: 54.500
8 / 31

22- Benfica Puan: 5500

22- Benfica Puan: 5500
9 / 31

21- Tottenham Hotspur Puan: 56000

21- Tottenham Hotspur Puan: 56000
10 / 31

20- Chelsea Puan: 59000

20- Chelsea Puan: 59000
11 / 31

18- Monaco Puan: 61000

18- Monaco Puan: 61000
12 / 31

17- Zenit Puan:63000

17- Zenit Puan:63000
13 / 31

16- Manchester United Puan: 65000

16- Manchester United Puan: 65000
14 / 31

15- Napoli Puan: 67000

15- Napoli Puan: 67000
15 / 31

14- Roma Puan: 68000

14- Roma Puan: 68000
16 / 31

13- Liverpool Puan: 68000

13- Liverpool Puan: 68000
17 / 31

12- Borussia Dortmund Puan: 73000

12- Borussia Dortmund Puan: 73000
18 / 31

11- Porto Puan: 75000

11- Porto Puan: 75000
19 / 31

10- Shakhtar Donetsk Puan: 75000

10- Shakhtar Donetsk Puan: 75000
20 / 31

09- Arsenal Puan: 77000

09- Arsenal Puan: 77000
21 / 31

08- Manchester City Puan: 85000

08- Manchester City Puan: 85000
22 / 31

07- PSG Puan: 88000

07- PSG Puan: 88000
23 / 31

06- Sevilla Puan: 93000

06- Sevilla Puan: 93000
24 / 31

05- Juventus Puan: 109.000

05- Juventus Puan: 109.000
25 / 31

04- Atletico Madrid Puan: 113.000

04- Atletico Madrid Puan: 113.000
26 / 31

03- Barcelona Puan: 114.000

03- Barcelona Puan: 114.000
27 / 31

02- Bayern Münih Puan:114.000

02- Bayern Münih Puan:114.000
28 / 31

01- Real Madrid Puan: 133.000

01- Real Madrid Puan: 133.000
29 / 31

64- Galatasaray Puan: 20.500

64- Galatasaray Puan: 20.500
30 / 31

55- Fenerbahçe Puan: 23.500

55- Fenerbahçe Puan: 23.500
31 / 31

19- Beşiktaş Puan: 59000

19- Beşiktaş Puan: 59000
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray uefa

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