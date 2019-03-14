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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler kalan son 8 takıma çevrildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 14.03.2019 08:16 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. İşte çeyrek final kura çekimi öncesi bilmeniz gereken her şey...

Kura çekimi 15 Mart Cuma günü saat TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Kura çekimine yalnızca çeyrek final eşleşmeleri değil yarı final ve finalin ev sahibi tarafı da belli olacak. Kurada seribaşı uygulaması olmayacak.

Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

İşte Wanda Metropolitano yolundaki 8 takım...

İşte Wanda Metropolitano yolundaki 8 takım...

LIVERPOOL (İNGİLTERE)

LIVERPOOL (İNGİLTERE)

BARCELONA (İSPANYA)

BARCELONA (İSPANYA)

JUVENTUS (İTALYA)

JUVENTUS (İTALYA)

MANCHESTER CITY (İNGİLTERE)

MANCHESTER CITY (İNGİLTERE)

PORTO (PORTEKİZ)

PORTO (PORTEKİZ)

MANCHESTER UNITED (İNGİLTERE)

MANCHESTER UNITED (İNGİLTERE)

AJAX (HOLLANDA)

AJAX (HOLLANDA)

TOTTENHAM (İNGİLTERE)

TOTTENHAM (İNGİLTERE)
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uefa Şampiyonlar Ligi ajax barcelona juventus Manchester United Manchester City porto liverpool Tottenham

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