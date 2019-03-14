UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler kalan son 8 takıma çevrildi

Kura çekimi 15 Mart Cuma günü saat TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Kura çekimine yalnızca çeyrek final eşleşmeleri değil yarı final ve finalin ev sahibi tarafı da belli olacak. Kurada seribaşı uygulaması olmayacak.