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Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması

10.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması

“Ufka Yolculuk 9.

“Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması” kapsamında Ufka Yolculuk heyeti tarafından Memur-Sen İl Temsilciliğine bilgilendirme ziyareti gerçekleştirildi.
Civa Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İdris Yavuzyılmaz Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Memur Sen Zonguldak Temsilciliğini ziyaret ederek bu yıl 9.cusu gerçekleştirilecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları hakkında bilgiler verdi. Yavuzyılmaz ve heyeti tarafından gerçekleştirilen ziyarette Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ve Büro Memur Sen Şube Başkanı Ramazan Seyrek de hazır bulundu. Kabullerinden ötürü Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kamuran Aşkar’a teşekkür eden Yavuzyılmaz, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışma konusunun “Sağlıklı Yaşam” olduğu bilgisini vererek yarışma ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Civa Gençlik Spor ve İzcilik Derneği tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen “Ufka Yolculuk" yarışmasının bu yılki konusu “Sağlık Olsun"olarak belirlenen yarışma kapsamında yönetim kuruluyla birlikte Memur Sen’i ziyaret ederek yarışmayla ilgili bilgiler veren Kulüp Başkanı İdris Yavuzyılmaz; yarışmanın ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleşeceğini belirtti. Her düzeyde başarılı öğrencilere değişik ödüller verileceğini belirten Yavuzyılmaz, Memur-Sen’in her yıl olduğu gibi bu yıl da verdiği desteği çok önemli bulduklarını, bu desteğin kendilerine güç verdiğini ifade etti.
Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, ziyaretlerinden dolayı Civa Gençlik Spor ve İzcilik Derneğine teşekkür ederek başarılar diledi. Aşkar, sosyal ve kültürel etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek “ Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesi için verdiğiniz emekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Memur Sen olarak millete hizmet eden bütün hayırlı hizmetlere destek vermek en temel işlevimiz olduğunu belirterek her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi ister, kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.
Civa Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Başkanı Yavuzyılmaz tarafından ziyaret sonunda Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar’a Ufka Yolculuk Yarışma kitapları hediye edildi.

Ufka Yolculuk 9. Bilgi ve Kültür Yarışması

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